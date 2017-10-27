Жителей Украины подозревают в переделке оружие для контрабанды в РФ

Киев, , 09:45 — REGNUM Трех жителей Украины заподозрили в том, что они переделывали стартовое, сигнальное и пневматическое оружие в огнестрельное и пытались его переправить в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Харьковской области.

«Прокуратура области утвердила подозрение организатору и двоим участникам группы, которые переделывали стартовое оружие в огнестрельное и пытались контрабандой переправить его в Россию», — говорится в сообщении.

По данным следствия, лидером преступного сообщества является 19-летний житель Харькова. Участниками группы также являются 18-летний уроженец этого же города и 22-летний житель Днепра.

Отмечается, что деятельность группы была разоблачена в апреле этого года. Сотрудники украинских спецслужб задержали курьера при попытке провезти контрабанду в РФ. Партия оружия, состоявшая из 11 переработанных пистолетов «CARERRA» и 2 пистолетов «МР-371», была спрятана в 2 пакета.