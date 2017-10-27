Молодежь Чечни будет проходить курс молодого бойца прямо в республике

Грозный, , 09:35 — REGNUM Открытие крупного многофункционального военно-патриотического молодёжного комплекса состоялось на днях в селении Денги-Юрт Ножай-Юртовского района Чечни, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Центр был построен на средства Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

В лагере, расположенном на территории около двух гектаров, построены учебные и технические помещения, спортивно-тренировочный комплекс для занятия боксом, футболом, борьбой, баскетболом и футбольный стадион, казарма, столовая. Одновременно в комплексе могут заниматься 200 человек. Для молодых людей будут организованы занятия по приобретению навыков охраны общественного порядка. Здесь также можно будет пройти курс молодого бойца.

На территории военно-патриотической базы построена мечеть, в которой одновременно смогут молиться до 100 человек. Здесь же открыта мемориальная плита памяти первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и 114 сотрудников правоохранительных органов Ножай-Юртовского района, погибших при исполнении служебного долга.

По словам Рамзана Кадырова, который участвовал с торжественной церемонии открытия комплекса, молодёжный лагерь имеет огромное значение не только для населённых пунктов Беноя, но и для всей республики. Такая база послужит главной цели властей региона — растить молодежь достойной сменой, которая «будет следовать законам справедливости, мира и созидания».

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Как сообщало ИА REGNUM торжественная церемония закладки капсулы в основание будущего военно-патриотического центра состоялась в апреле 2016 года. Тогда глава Чечни заявил, что центр имеет огромное значение для Беноя, в который входит 12 сел. С открытием комплекса молодежь, проживающая в них, получит возможность развиваться, заниматься практически всеми видами спорта, включая бокс, борьбу, футбол, волейбол, баскетбол, а также получать навыки молодого бойца.

С учетом того, что призывной контингент в республике составляет около 86 тыс. человек, а в армию из региона ежегодно призывают всего 500 новобранцев, у властей Чечни есть задача — самостоятельно заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.

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