Власти Киева: Мы не против протестных акций, но палатки с дороги уберите

Киев, , 09:37 — REGNUM Убрать палатки с проезжей части на улице Грушевского в Киеве должны митингующие, заявил 26 октября заместитель главы Киева, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, сообщает «112 Украина».

По его словам, власти Киева призывают участников протестной акции уважать простых жителей города и не мешать транспортному движению. Прокопив отметил, что власти не запрещают проводить акции в палаточном городке, но при этом протестующие не должны перекрывать дороги.

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«Мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу», — сказал секретарь горсовета.

Он подчеркнул, что палатки на улице Грушевского стоят пустые, а, значит, толку в них совсем нет. Заместитель мэра украинской столицы добавил, что власти города готовы вступить с протестующими в переговоры по данному случаю.

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Напомним, с 17 октября в правительственном квартале Киева продолжается протестная акция. Участники митинга ночуют в палаточном городке под стенами Верховной рады и требуют выполнения их условий.

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