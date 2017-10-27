Оренбуржцы активно требуют тишины: новогоднюю норму могут перемотреть

Оренбург, , 09:20 — REGNUM В Оренбургской области за первое полугодие 2017 года составлено примерно 1,2 тыс. административных протоколов за нарушения закона о тишине. Заместитель председателя Законодательного собрания, член комитета по законности и правопорядку Александр Трубников отметил, что граждане всё активнее обращаются в административные органы за защитой своих законных интересов. За весь 2016 год в регионе зафиксировано 1200 административных нарушений закона, что наравне со статистическими данными за шесть месяцев 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Заксобрании Оренбуржья.

Отмечен также рост обращений в полицию по поводу нарушения тишины. Если за 2016 год УВМД составило 80 протоколов, то на 1 октября 2017 года — 1600.

Напомним, что областной закон претерпел изменения, в первом чтении принят ряд поправок. Например, закон будет действовать с 13:00 до 15:00. в данном случае учли обращения тех граждан, которые нуждаются в дневном отдыхе. Кроме того, установлена ответственность владельцев животных за непринятие мер к лающим и воющим собакам. Также стоит добавить, что за нарушение закона ужесточили штрафные санкции. Минимальный штраф вырос на 500 рублей и теперь составляет 1 тысячу. Максимальный размер штрафной санкции (при рецидиве) — 40 тыс. рублей для юридических лиц и 5 тыс. рублей для граждан.

Законопроект с поправками принят в прошёл первое чтение 25 октября. Между тем, по нему уже есть обращение группы оренбуржцев. Жители просят поменять новогоднюю норму. Шум в новогоднюю ночь, по действующему закону, разрешается до пяти часов утра, но люди обращаются и просят значительно сократить этот период.

«Все предложения, которые поступают, будут в установленном порядке направляться в профильный комитет, рассматриваться с учётом различных мнений. В итоге на следующее заседание Законодательного Собрания, которое состоится в ноябре, мы вынесем его во втором чтении», — сказал Трубников.

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