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Медведь «разобрал» фотоловушку в нацпарке Приморья — видео

Общество

«Последние кадры» фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной

Владивосток, 27 октября 2017, 08:53 — REGNUM  Автоматическую фотокамеру, которая установлена в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, едва не разобрал на части любопытный гималайский медведь. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, пресс-служба парка.

«Косолапому впервые почти «удалось» достать карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись процесса «преступления», — говорится в сообщении.

На сайте парка и портале YouTube обнародовано короткое видео, на котором видно, как лесной хищник сначала позирует перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

В пресс-службе парка отметили, что «последние кадры» фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной.

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