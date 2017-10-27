Медведь «разобрал» фотоловушку в нацпарке Приморья — видео

Владивосток, , 08:53 — REGNUM Автоматическую фотокамеру, которая установлена в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, едва не разобрал на части любопытный гималайский медведь. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, пресс-служба парка.

«Косолапому впервые почти «удалось» достать карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись процесса «преступления», — говорится в сообщении.

На сайте парка и портале YouTube обнародовано короткое видео, на котором видно, как лесной хищник сначала позирует перед камерой, а потом начинает обхватывать ее лапами.

В пресс-службе парка отметили, что «последние кадры» фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной.