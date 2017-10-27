Убийство Кеннеди: За Освальдом следили еще до преступления

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Наблюдение за Ли Харви Освальдом, который подозревается в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, велось еще до преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованные в США документы.

Так, в служебной записке офиса ФБР в Новом Орлеане, которая датирована 25 октября 1963 года, говорится, что некий агент бюро работал с «кубинскими источниками» для получения информации о так называемом Комитете за честную игру для Кубы. Спецслужбы США предполагали, что Освальд был членом данной организации.

В связи с тем, что подозреваемый перебрался в Даллас (штат Техас), данная записка была передана спецслужбам, работающим в данном городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35-й президент США Джон Кеннеди был убит во время своей поездки в Даллас 22 ноября 1963 г. Спецкомиссия решила, что убийцей был Ли Харви Освальд, который погиб спустя два дня: во время перевода в тюрьму его застрелил владелец ночного клуба Джек Руби.

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