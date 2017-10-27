Футбольный скандал в Оренбурге: избитый болельщик не признан потерпевшим

Оренбург, , 08:34 — REGNUM В Оренбурге прошло чуть более трёх недель с момента возбуждения уголовного дела по факту превышения полномочий правоохранителями, однако до сих пор в нём не значится ни один потерпевший и обвиняемый. Следователю Следственного комитета не хватило показаний болельщика «Крыльев Советов» (Самара) и видеозаписи, на которой видно, как мужчине наносят удары сотрудники правоохранительных органов, для того, чтобы признать его потерпевшим по уголовному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток.

Правозащитники также отметили, что суд признал решение следствия законным, однако оно не устроило юристов. Они намерены его обжаловать.

Между тем напомним, что следственные органы посчитали видеозапись с кадрами задержания футбольных болельщиков серьёзным основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный скандал разразился в Оренбурге 2 сентября. Во время матча между клубами «Оренбург» и «Крылья Советов» с гостевого сектора стадиона был брошен фаер. Правоохранители утверждают, что задержания самарских болельщиков проходили по завершению матча и в рамках закона. Фанаты проявили агрессию, чем спровоцировали ответные действия. Правоохранителям пришлось применить физическое насилие.

Однако у самарских болельщиков иная версия. Они утверждают, что на стадионе избивали и невинных футбольных болельщиков, что вызвало возмущение. Один из таких болельщиков обратился за юридической поддержкой в Комитет против пыток. Житель Самары сообщил, что во время задержания сотрудники правоохранительных органов заставили его встать на колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. Затем попросили подняться с колен и в это время начли наносить удары резиновыми палками. Впоследствии он вместе с другими задержанными был доставлен в отдел полиции, где более шести часов стоял на «растяжке» (упёршись головой в стену, расставив ноги шире плеч и разместив руки за спиной).

По словам самарца, его отпустили, взяв при этом расписку, что он не имеет претензий. По возвращению в Самару мужчина зафиксировал в горбольнице ушиб и гематому на ноге.

Также стоит отметить, что трое самарских болельщиков стали фигурантами уголовного дела. Кроме того, был возбуждён ряд административных дел. По одной из версий, группа болельщиков находилась в состоянии алкогольного опьянения. Один фанат зажёг фаер. Всё это и стало причиной конфликта.

Сразу после озвученного скандального происшествия Футбольная национальная лига (ФНЛ) прокомментировала инцидент между самарскими болельщиками и оренбургской полицией. Было подчёркнуто, что были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча. Руководство ФНЛ осудило действия самарских болельщиков, которые использовали во время матча пиротехнические средства, а также проявили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания. Однако ФНЛ ушла от оценки действий правоохранителей, указав, что это компетенция других ведомств.

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