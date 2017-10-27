Глава Общественной палаты о «Матильде»: «Ничего предосудительного»

Москва, , 08:11 — REGNUM В художественном фильме «Матильда», режиссером которого является Алексей Учитель, нет ничего предосудительного. Об этом сообщил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в интервью газете «Известия».

"Мы провели заседание совета, а перед ним посмотрели фильм — никто из тех, кто смотрел, не увидел там ничего предосудительного, — заявил Фадеев. — Уж никак «Матильда» не стоит того скандала, который вокруг нее раздут».

При этом глава Общественной палаты РФ добавил, что фильм прошел бы вполне незамеченным, если бы не этот скандал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верующие, считающие, что фильм «Матильда» оскорбляет религиозные чувства, собрали подписи для обращения к президенту РФ. По их словам, они опасаются провокационных действий со стороны других противников киноленты, а также негативного влияния фильма на общество.

Читайте также: Жириновский не увидел оскорбляющих сцен в «Матильде»

А также: В Москве задержали активистов, пикетирующих против «Матильды»