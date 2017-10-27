Пятница, 27 Октября 2017 года
09:12:46 МСК

Москва под влиянием скандинавского циклона: ожидается снег и гололедица

Общество

Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+3 градуса

Москва под влиянием скандинавского циклона: ожидается снег и гололедица
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метель в Москве

Москва, 27 октября 2017, 08:16 — REGNUM  В Москве 27 октября ожидается холодная погода, временами снег, максимальная температура воздуха днем опустится до — 1 градуса. Об этом сообщают Метеоновости.

По сообщению синоптиков, днем столичный регион будет в зоне влияния атмосферных фронтов скандинавского циклона.

«При облачной погоде и умеренном юго-восточном ветре максимальная температура воздуха в Москве — 1.+1 градус, по области — 2.+3 градуса. Временами снег», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Отмечается, что среднесуточная температура по-прежнему останется на три градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики: в Москве ночью возможна метель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить