«Кто виноват?»: на Южном Урале погибла 6-летняя девочка

Еманжелинск, Челябинская область, , 07:59 — REGNUM В городе Еманжелинске Челябинской области выясняют обстоятельства смерти шестилетней девочки. Свои проверки ведут СКР и прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трагедия произошла 23 октября. В официальном сообщении СКР говорится, что девочка в тяжёлом состоянии была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. Там она умерла, не приходя в сознание.

При этом предварительно установлено, что у девочки была пневмония. За несколько часов до трагедии ей стало плохо. Родители вызвали скорую помощь. Медики предложили госпитализировать девочку.

Но родители решили дождаться утра. Утром по их вызову пришёл врач, который настоял на госпитализации. Однако уже в подъезде дома девочке снова стало плохо.

По разным данным, ребёнок умер либо уже в подъезде дома, либо в машине скорой помощи. Следствие настаивает на том, что это произошло в больнице. Впрочем, всё это детали. В ходе проверок выявилось. пожалуй, главное — всего за день до произошедшего девочка была здорова.

Помощник прокурора Еманжелинске Наталья Воронова отмечает: девочка была очень активной, участвовала во всех мероприятиях. 20 октября в детском саду у неё не заметили проблем со здоровьем. А в субботу, 21 октября, девочка последний раз в своей короткой жизни посетила «малышкину школу». Здесь детей-дошколят готовят к первому классу. Но и там у девочки не заметили никаких проблем, пишет издание Znak.com.

Плохо девочке стало 22 октября, в воскресенье. А уже утром 23-го она умерла. По официальным данным, у неё была пневмония. Впрочем, не исключено, что наступлению столь трагических последствий сопутствовало и другое, ранее не выявленное у ребёнка заболевание.

Сейчас силовики выясняют причины, которые привели к трагическому исходу. Но пока у них нет претензий ни к родителям девочки, ни к сотрудникам детского сада. Проверки продолжаются.