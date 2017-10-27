Дорога дружбы: В Оренбуржье выполнено поручение президента РФ

Оренбург, , 06:59 — REGNUM В Оренбургской области введён в строй отремотрированный участок федеральной трассы «Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница Республики Казахстан». Несмотря на снегопад, церемония открытия прошла празднично. Один из важнейших объектов дорожно-ремонтной кампании Оренбуржья протяженностью около 52 км запускали в строй торжественно. Гостей мероприятия встречали с песнями и традиционными хлебом и солью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

«Поручение президента России Владимира Владимировича Путина и просьбу президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева мы выполнили! Важнейший участок дороги введён в строй. Я поздравляю всех, кто здесь трудился с этим событием! Пусть эта дорога всегда будет дорогой дружбы!» — сказал губернатор Оренбуржья Юрий Берг.

Проект реконструкции участка трассы рассчитан на два года. В этом году дорожники сдали под ключ 30-километровый отрезок от Акбулака до пограничного пункта Сагарчин. Еще 20 километров участка выполнены в нижних слоях, то есть, здесь сделан необходимый объём работ, позволяющих открыть движение на всём протяжении дороги.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поздравил оренбуржцев с открытием движения по трассе и отметил, что теперь автомобильное сообщение между двумя регионами соседних дружественных государств станет более комфортным и увеличит взаимную выгоду от экономических связей Оренбургской и Актюбинской областей.

«Дорога — это жизнь, это локомотив развития! И этот участок дороги важен для наших стран как часть большого международного проекта, цель которого — соединить Азию и Европу. Мы тоже в этом году начали ремонт и реконструкцию дороги «Актобе — Орск» и сделали 45 километров, в 2019 году мы завершим эту работу», — сообщил аким Актюбинской области.

Исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Приуралье» Рамиль Сенжапов обратил внимание на то, что участок оренбургской трассы был сложным для ремонта, но оренбургские дорожники с задачей справились на «отлично».

"Заказчик силён подрядчиком. В лице специалистов и рабочих ГУП «Оренбургремдорстрой» мы нашли надёжных партнеров, настоящих профессионалов своего дела», — признался представитель федерального дорожного управления «Приуралье».

Торжественная часть открытия завершилась награждением лучших дорожников, принимавших участие в ремонте трассы, и традиционным разрезанием красной ленточки. Сразу после этого по открытому участку дороги началось движение грузового автотранспорта.

Добавим, что ширина проезжей части отремонтированного участка дороги «Оренбург — Соль-Илецк — Акбулак — граница Республики Казахстан» составляет — 7 м (две полосы по 3,5 м); ширина обочины — 2,5 м.

В минстрое Оренбургской области подчеркнули, что ввод в строй обновленного участка федеральной трассы позволит разгрузить пункт пропуска «Сагарчин» и увеличить транзитный поток, будет способствовать развитию приграничного сотрудничества и обеспечит комфортность проезда для оренбургских автомобилистов.