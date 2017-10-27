Чьи деньги и окна: в Новосибирске откроют парк «Россия — моя история»

Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В Новосибирске полным ходом идут работы по монтажу мультимедийного оборудования в выставочном пространстве исторического парка «Россия — Моя история». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, инициатива, которая с первого взгляда выглядит весьма привлекательной и увлекательной, вызвала несколько противоречивые отзывы в региональных СМИ и общественном пространстве.

Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, где должны заработать подобные исторические парки. Ещё в апреле 2016 года в ходе рабочего совещания под руководством президента РФ Владимира Путина в Москве был одобрен запуск программы организации исторических выставок-парков «Россия — Моя история», в которых запланированы современные выставочные залы под четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе», «ХХ век. 1945−2000 годы».

Новосибирский мультимедийный исторический парк расположился в здании бывшего гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка и станет филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея. Его площадь составляет 6,8 тысяч квадратных метров.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, общая стоимость работ по созданию исторического парка составила 537 млн рублей, из которых 430 млн — это средства областного бюджета и 107 млн рублей — государственной корпорации «Газпром». Средства пошли на художественное проектирование и строительство мультимедийной экспозиции.

Региональные СМИ поспешили отметить тот факт, что федеральных средств в федеральном проекте, реализованном на территории Новосибирска, нет, напомнив, что ранее сообщалось о запланированном финансировании как из регионального, так и федерального бюджетов.

26 октября проект исторического мультимедийного парка «Россия — Моя история» был презентован на заседании Общественной палаты области.

«Парк «Россия — Моя история» — это живой учебник по истории, написанный на языке современных технологий. Каждая экспозиция музея будет состоять из разделов, которые будут поделены на категории и представлены в увлекательной и доступной форме — факты, диорама, хроника, инфографика и т.д. Формат работы парка позволит проводить тематические уроки для школьников, лекции, круглые столы, организовывать групповые экскурсии», — рассказал заведующий филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея «Россия — Моя история» Алексей Пронин, подчеркнув, что кадровую основу исторического парка составит профессиональная команда с опытом экскурсионной и музейной деятельности.

Как считает председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в Новосибирске очень мало мест, которые можно было бы назвать историческими и Военный городок, по его словам, в этом смысле уникальный микрорайон, в котором сохранилась дореволюционная постройка.

«Сейчас он находится в ужасающем состоянии. И если мы хотим, чтобы наш город со временем стал привлекателен для туристов, то необходимо его восстанавливать. За месяц до открытия я ездил смотреть, как идут работы и, к сожалению, вынужден отметить, что восстанавливается лишь малая часть от исторической застройки. Понятно, что контроль за расходованием средств — это отдельный больной вопрос. И я полагаю, мы ещё к этой теме не раз вернёмся, но сама необходимость проведения этих работ у меня сомнений не вызывает. Если военный городок будет приведён в надлежащее состояние, то он станет одной из достопримечательностей нашего города, а следовательно местом притяжения для туристов», — отметил ИА REGNUM Антонов.

А сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев подчёркивает, что любой музей может быть востребован.

«Даже музей, сведённый к уровню мультимедиа. Конечно, это упрощение, это пропаганда. Но предлагаемая экспозиция и не претендует на звание музея — это парк. Он предназначен не для исследования, а для ликбеза, исторической прогулки. Нынешние школьники, на самом деле, во многом безграмотны в области отечественной истории, не говоря уже о зарубежной. На мой взгляд важнее, чтобы данное представление было объективным, раскрывало разные стороны события, показывало информацию не только в локальном масштабе, а целостно, в мировом значении и восприятии», — высказал ИА REGNUM свое мнение Голодяев.

Пока открытие парка «Россия — моя история» в Новосибирске запланировано на середину ноября 2017 года. А в связи с приближающейся датой и возможным присутствием на открытии Владимира Путина, как сообщает «Сибкрай», жильцов общежития, находящегося рядом, вынуждают вымыть окна и снять с них защитные пленки. В противном случае, их обещают завесить баннерами. Жильцы же намерены обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора и прокуратуру региона.

Отметим, что ранее, в конце 2015 года — начале 2016 года, в здании бывшего гарнизонного Дома офицеров планировали открыть Центр современного искусства, стоимостью 300 млн рублей. Но в прошлом году было решено передать Дом офицеров на баланс правительства Новосибирской области. Тогда же решено было разместить в здании мультимедиа-проект «Россия — моя история».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после проведения исторических выставок в «Манеже» в 2015 году, в Москве на ВДНХ открыли исторический парк «Россия — моя история». В основу легли мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе». Планировалось, что проект такого парка-музея будет распространён на 25 городов РФ.

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