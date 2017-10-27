Врачам Амурской области обещают поднять зарплату до 60 тыс. рублей

Благовещенск, , 05:33 — REGNUM Средняя заработная плата врачей в Амурской области до конца 2017 года должна вырасти почти до 60 тыс. рублей. Такая цифра была озвучена в рамках рабочей встречи в Москве губернатора Александра Козлова и председателя ФОМС Натальи Стадченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора Амурской области, повышение заработных плат медицинским работникам является приоритетной задачей, и системе здравоохранения нужно обеспечивать дополнительное финансирование.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, до конца 2017 года средняя зарплата врачей в Приамурье должна вырасти до 59 836 рублей, среднего медперсонала — до 30 915 рублей, младшего медперсонала — до 26 594 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата врачей в Якутии, по данным Сахастата за январь-июнь 2017 года, составляла 74,2 тыс. рублей, среднего медперсонала — 40,8 тыс. рублей, младшего медперсонала — 26,4 тыс. рублей.