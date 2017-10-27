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Врачам Амурской области обещают поднять зарплату до 60 тыс. рублей

Общество

Губернатор Козлов озвучил цифры на текущий год

Врачам Амурской области обещают поднять зарплату до 60 тыс. рублей
Врачи

Благовещенск, 27 октября 2017, 05:33 — REGNUM  Средняя заработная плата врачей в Амурской области до конца 2017 года должна вырасти почти до 60 тыс. рублей. Такая цифра была озвучена в рамках рабочей встречи в Москве губернатора Александра Козлова и председателя ФОМС Натальи Стадченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора Амурской области, повышение заработных плат медицинским работникам является приоритетной задачей, и системе здравоохранения нужно обеспечивать дополнительное финансирование.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, до конца 2017 года средняя зарплата врачей в Приамурье должна вырасти до 59 836 рублей, среднего медперсонала — до 30 915 рублей, младшего медперсонала — до 26 594 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата врачей в Якутии, по данным Сахастата за январь-июнь 2017 года, составляла 74,2 тыс. рублей, среднего медперсонала — 40,8 тыс. рублей, младшего медперсонала — 26,4 тыс. рублей.

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Индексация зарплаты бюджетников

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