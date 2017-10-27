Конституционный суд Гватемалы отменил смертную казнь

Гватемала, , 04:41 — REGNUM Конституционный суд Гватемалы объявил о своем решении отменить в стране смертную казнь, передает Associated Press.

Решение суда, принятое 26 октября, вступит в силу сразу после публикации в правительственных газетах — ожидается, что это также произойдет сегодня.

Смертная казнь в Гватемале могла применяться в случае совершения тяжких преступлений, таких как:

— убийство детей младше 12 лет и пожилых граждан старше 60 лет;

— похищение человека, совмещенное с убийством или причинением жертве тяжких телесных повреждений;

— убийство президента или вице-президента;

— преступления, связанные с особо крупным оборотом наркотиков.

Тем не менее, в соответствии с региональным соглашением, уже несколько лет высшая мера наказания в Гватемале не применялась.

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