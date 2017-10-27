Пятница, 27 Октября 2017 года
01:41:32 МСК

Православное единство: патриарх Кирилл впервые посещает Румынию

Общество

В аэропорту Бухареста главу РПЦ встречал румынский патриарх Даниил

Православное единство: патриарх Кирилл впервые посещает Румынию
Иллюстрация: Patriarchia.ru
Патриарх Кирилл в Бухаресте

Бухарест, 27 октября 2017, 00:33 — REGNUM  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прибыл в Бухарест. Как сообщает румынское ИА Mediafax, глава Русской Православной Церкви проведет в Румынии три дня визит приурочен к дню святого Дмитрия, которого Румынская православная церковь считает «защитником Бухареста» и празднует его день 27 октября.

В аэропорту Бухареста патриарха Кирилла встретила делегация Румынской православной церкви во главе с патриархом Даниилом. В ходе разговора главы Русской и Румынской церквей

подчеркнули единство православного мира, а патриарх Кирилл отметил, что рад впервые побывать в Румынии.

Глава РПЦ привез в Бухарест частицы мощей преподобного Серафима Саровского, который передал в дар Румынской православной церкви. Во второй день визита он примет участие в совместных церковных служениях с архиепископами из Албании, Чехии и Словакии.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Румынской патриархии Василе Бэнеску заявил, что празднования будут посвящены защитникам православия в период коммунизма и десятилетию патриаршества главы Румынской православной церкви Даниила.

Читайте ранее в этом сюжете: Церковь и коммунизм: патриарх Кирилл посетит Румынию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить