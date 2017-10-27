Православное единство: патриарх Кирилл впервые посещает Румынию

Бухарест, , 00:33 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые прибыл в Бухарест. Как сообщает румынское ИА Mediafax, глава Русской Православной Церкви проведет в Румынии три дня визит приурочен к дню святого Дмитрия, которого Румынская православная церковь считает «защитником Бухареста» и празднует его день 27 октября.

В аэропорту Бухареста патриарха Кирилла встретила делегация Румынской православной церкви во главе с патриархом Даниилом. В ходе разговора главы Русской и Румынской церквей

подчеркнули единство православного мира, а патриарх Кирилл отметил, что рад впервые побывать в Румынии.

Глава РПЦ привез в Бухарест частицы мощей преподобного Серафима Саровского, который передал в дар Румынской православной церкви. Во второй день визита он примет участие в совместных церковных служениях с архиепископами из Албании, Чехии и Словакии.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Румынской патриархии Василе Бэнеску заявил, что празднования будут посвящены защитникам православия в период коммунизма и десятилетию патриаршества главы Румынской православной церкви Даниила.

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