Полиция сняла оцепление с центральной улицы Мадрида

Мадрид, , 23:46 — REGNUM Полиция Испании вновь открыла часть центральной улицы Мадрида Гран-Виа, которая временно была оцеплена из-за брошенной машины, 26 октября сообщает Associated Press.

Офицеры полиции использовали служебно-розыскных собак для осмотра автомобиля. Внутри транспортного средства не было обнаружено ничего подозрительного.

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Автомобиль не числился в угоне. Позднее эвакуатор забрал транспортное средство, улица вновь была открыта. Сотрудники полиции в настоящий момент разыскивают владельца.

Напомним, подозрительный автомобиль был обнаружен вскоре после 19:00 по местному времени, когда на улице Гран-Виа обычно много прохожих.

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