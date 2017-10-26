Названа точная причина смерти актёра Дмитрия Марьянова

Москва, , 21:50 — REGNUM Причиной смерти актёра Дмитрия Марьянова стала обильная кровопотеря. Об этом 26 октября сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на результаты экспертизы.

«Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — цитирует телеканал заключение экспертов, устанавливавших причину смерти актёра.

Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний актёр Дмитрий Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне.

Друзья актёра рассказали, что он потерял сознание на даче, однако медики отказались оперативно оказать ему медицинскую помощь. После этого они решили доставить Марьянова в больницу самостоятельно, однако врачи оказались бессильны.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Ранее в ведомстве заявили, что рассматривают две основные версии произошедшего: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Читайте также:

Следственный комитет назвал две версии смерти актёра Дмитрия Марьянова

Минздрав не нашёл нарушений при вызове скорой актёру Дмитрию Марьянову