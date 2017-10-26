Директору РАМТа Апфельбаум предъявлены обвинения

Москва, , 20:58 — REGNUM Директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 26 октября, заявил журналистам адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова.

По словам Повериновой, Апфельбаум предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).

Свою вину директор РАМТа отрицает.

27 октября Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании Апфельбаум меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Софья Апфельбаум была задержана в рамках уголовного дела художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с Серебренниковым и участвовала в хищении как минимум 68 млн рублей бюджетных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года следствие вскрыло факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере организованной преступной группой, которую возглавлял художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Серебренников и руководители созданной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, которые были выделены студии на культурный проект «Платформа». Следователи утверждают, что обвиняемые украли деньги на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». В то же время защита указывает, что спектакль был поставлен пять лет назад.

Худрук «Гоголь-центра» был отправлен под домашний арест. Генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин также был отправлен под домашний арест. А вот бывшая главный бухгалтер этой компании Нина Масляева была помещена под стражу. Находясь в СИЗО, она заключила сделку со следствием и дала признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицают.