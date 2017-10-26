В метро Санкт-Петербурга появится станция-призрак

Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM В метрополитене Санкт-Петербурга строящаяся станция «Театральная» может стать станцией-призраком, заявил 26 октября глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, сообщает «АНБ Петербург».

Он отметил, что строительство следующей за «Театральной» станции «Большой проспект» идет быстрее. Таким образом, пуск нового участка Лахтинско-Правобережной линии возможен без остановки на станции—«призраке», запуск которой запланирован в 2019 году.

Отметим, что сегодня, 26 октября, на коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга стало известно, что Лахтинско-Правобережная линия («Спасская» — «Театральная» — «Большой проспект») готова на 17,7%.

Продолжение третьей линии метро, строительство которой ведется в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 в России, от станции «Приморская» к стадиону на Крестовом острове и далее в Приморский район (станция «Беговая»), готово на 68%.

Отмечается, что с июня 2017 года готовность ветки возросла на 6%, хотя строительство должно закончиться весной 2018 года.

В высокой степени готовности оказался Фрунзенский радиус — 90%.

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