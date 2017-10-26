ЦОДД: Из-за непогоды на дорогах Москвы ожидаются пробки до девяти баллов

Москва, , 20:47 — REGNUM В связи с ухудшением погодных условий, снижением видимости и появлением гололеда прогнозируется ухудшение дорожной ситуации в Москве, сообщили 26 октября в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Перечисленные явления могут негативно сказаться на увеличении количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). В вечерний час пик дорожная ситуация может осложниться до девяти баллов.

Во избежание возникновения ДТП ЦОДД просит автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах, держать дистанцию при движении автомобиля, избегать резких необоснованных маневров и торможения.

Рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, особенно тем автовладельцам, которые не «переобули» резину.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба ЦОДД рекомендовала московским водителям сменить резину еще 18 октября 2017 года. Отмечалось, что ночные заморозки в Москве начнутся 22 октября, и водителям стоило подготовиться к сезону заранее.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦОДД призвал автолюбителей Москвы сменить резину