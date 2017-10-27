Игры в пол: Великобритания создает и поддерживает антиутопию

Москва, , 04:41 — REGNUM Последняя новость о борьбе за гендерное равенство, пришедшая с берегов Туманного Альбиона, поражает российского читателя. О том, что означает словосочетания «беременная женщина» на «беременный человек», рассказывает автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Меньшинства бывают разные, но некоторые из них значительно ровнее прочих. Общество, гениально предсказанное писателем-антиутопистом Оруэллом в виде «английского социализма», прорастает в Великобритании под видом борьбы за права самого главного меньшинства. Относятся к нему те люди, которые решили поиграть со своей половой принадлежностью. Нет, не сменить пол, а именно поиграться с ним. Речь идет о бывших женщинах, которые стали мужчинами, но в этом новом статусе сохранили потенциальную возможность к вынашиванию и рождению ребенка и использовали ее.

Оруэлл тут вспоминается не случайно: в своем «1984» он предсказывал появление новояза — языка, на котором невозможно будет думать крамолу. Вот и действия ASA — британского регулятора рекламы, который борется с гендерными стереотипами, — в действительности направлены на создание такого новояза.

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