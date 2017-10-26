Задержан командир части в Чечне, где боец Росгвардии расстрелял сослуживцев

Грозный, , 18:46 — REGNUM Вчера в Чечне задержан командир войсковой части №6791 Северо-Кавказского военного округа, где 23 октября военнослужащий расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой источники в ФСБ.

По информации агентства, командующий частью Роман Курдиков вечером 25 октября был вывезен с территории части в наручниках сотрудниками военного следственного управления СКР по Южному военному округу. В чём конкретно подозревается офицер, не уточняется.

Между тем, источник, близкий к Росгвардии, заявил, что Курдюков «устроил невыносимые условия службы» для бойцов. «Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал собеседник агентства, отметив, что примерно за три недели до происшествия в части «был бунт против беспредела».

Один из бывших сослуживцев задержанного заявил, что Курдюков нарушал права подчинённых ещё в 2012 году, когда был командиром первого батальона особого назначения воинской части №6779. Так, по его словам, Курдюков мог запретить военнослужащим спать в обеденное время на кроватях, из-за чего бойцы были вынуждены ложиться на полу.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в чеченской станице Шелковской старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял из автомата четверых своих сослуживцев, после чего был убит группой спецназа.

По факту преступления организована проверка, в Чечню направлена комиссия из числа сотрудников Центрального аппарата Росгвардии. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье УК России «Убийство двух или более лиц».

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