В России за полгода осуждены 350 телефонных террористов

Москва, , 18:01 — REGNUM Все ответственные за волну анонимных сообщений с угрозами взрывов в городах России в сентябре-октябре этого года будут установлены и привлечены к ответственности. Об этом 26 октября заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи президента Владимира Путина с членами совета.

Патрушев подчеркнул, что российские силовые ведомства ведут работу по выявлению террористов на постоянной основе.

Так, по его словам, за первое полугодие 2017 года по соответствующей статье были осуждены 350 человек. В минувшем году число осуждённых телефонных террористов составило 750 человек.

Секретарь СБ отметил, что «телефонный терроризм имеет свои особенности»: звонки осуществляются как с территории России, так и из других государств. В последнем случае работать сложнее, однако российские ведомства взаимодействуют по данному направлению с иностранными партнёрами, сказал Патрушев.

Напомним, начиная с 11 сентября по России прокатилась волна телефонных звонков сложными сообщениями о минировании объектов с массовым пребыванием людей. Активность телефонных террористов распространилась более чем на 100 городов. Ни в одном из случаев до сегодняшнего дня угроза взрыва не подтвердилась. Как заявлял ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, ущерб от их действий составил уже свыше 300 млн рублей.

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