В Литве объявили, как собираются снизить цены на лекарства

Вильнюс, , 17:55 — REGNUM В vинистерстве здравоохранения Литвы состоялась внеочередная встреча с делегациями из Польши, Хорватии, Словакии и Словении, целью которой стало — обсуждение совместной покупки дорогих лекарств, которая позволит всем государствам сэкономить из-за опта, сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 октября, в Минздраве Литвы. Это — подготовка к общим переговорам с производителями лекарств и международным покупкам.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюса Верига утверждал, что целью встречи было обсуждение списка лекарств, которые могли бы стать объектом переговоров, и подготовка проекта общих вех проведения переговоров.

«Мы уже немалого достигли, стремясь к общим покупкам лекарств с другими странами. Такая покупка лекарств — действительно большое достижение, мы упорно к этому стремились с начала года, и, я надеюсь, уже скоро мы все вместе сможем покупать дорогие лекарства по более низкой цене», — сказал чиновник.

Литва ещё 3 марта 2017 года подписала с Польшей, Венгрией и Словакией меморандум о сотрудничестве по справедливому и прозрачному ценообразованию. Позже, в апреле, к нему присоединилась и Словения. Цель этого меморандума — провести общие переговоры, чтобы повысить доступность дорогих лекарств для жителей этих стран.

Кроме того был учрежден Координационный комитет, в состав которого делегированы представители каждой станы, подписавшей меморандум. Члены комитета должны подготовить вехи проведения общих переговоров, организовать пилотные переговоры и координировать подготовку международного соглашения о справедливом ценообразовании. Уже состоялись 3 заседания Координационого комитета: в апреле — в Польше, в июне — в Хорватии, в сентябре — в Венгрии, а сегодня — в Литве.