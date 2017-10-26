Путин: Необходимо повысить безопасность инфраструктуры Рунета

Москва, , 17:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал повысить безопасность работы инфраструктуры российского сегмента интернета, ограничить пропаганду радикальных идей в сети, соблюдая права граждан на свободный доступ к информации. Об этом глава государства заявил 26 октября в ходе заседания Совета безопасности.

Путин призвал обсудить вопрос повышения безопасности инфраструктуры Рунета на законодательном уровне:

«Если для этого потребуется принять дополнительные нормативные акты, давайте сегодня обсудим, поговорим, какиеименно, какие у вас идеи и предложения на этот счет».

Президент подчеркнул, что при достижении данной задачи не должны ставиться барьеры и фильтры для законопослушных граждан, их право на получение и распространение информации не должно нарушаться.

«Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что следует бороться с теми, кто использует интернет для пропаганды терроризма, экстремизма и распространения радикальных идей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил журналистам, что министерство совместно с ФСБ обсуждает сокращение срока хранения интернет-трафика в несколько раз. Мера предлагается в рамках антитеррористического пакета, который был принят год назад. Срок хранения передачи данных сократится до одного месяца.

Напомним, согласно принятому «закону Яровой», мобильным операторам придется с 1 января 2018 года хранить информацию о звонках абонентов и сообщениях в течение трех лет. Срок хранения фотографий, видео и звуковые файлы составить один месяц. Ранее предлагался срок — 6 месяцев.

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