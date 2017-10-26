Правительство уточняет порядок признания объектов самостроем

Москва, , 17:49 — REGNUM Законопроект о юридическом порядке признания объектов самовольными постройками одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства России, сообщается 26 октября на официальном сайте правительства РФ.

Поясняется, что законопроект направлен на пресечение самых распространенных в градостроительной сфере нарушений, а также на устранение дополнительных административных барьеров в строительной отрасли.

Также законопроект должен защитить права и законные интересы добросовестных застройщиков и приобретателей объектов недвижимого имущества.

Предлагается уточнить понятие самовольных построек для их отличия от легально возведенных объектов и предусматривается запрет местных решений о сносе самовольной постройки, которая возникла ранее вступления в силу Земельного или Градостроительного кодексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая глава Крыма Сергей Аксёнов направил правительству РФ предложения о поправках в федеральный закон, которые позволили бы аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах.

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