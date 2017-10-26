Главный архитектор Петербурга предупредил об угрозе появления гетто

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Строительство массового дешевого жилья в Санкт-Петербурге скоро исчерпает ресурсы рынка и станет невостребованным. Об этом 26 октября заявил глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев на II Инвестиционном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Строительство массового жилья, скажу по секрету, находится на пределе своей исчерпанности по интересу потребителю, как мне кажется. Тот продукт, выпуск которого мы массово стараемся упростить — вот эти «клетушки» — они в какой-то момент станут никому не нужны. И это для города будет гораздо большей катастрофой», — сказал Владимир Григорьев, который сам непосредственно участвует в согласовании планов инвесторов по строительству в Петербурге массового многоэтажного жилья.

Глава КГА упомянул о недавней поездке делегации Петербурга в Южную Корею и опыте азиатских партнеров. Те заявили, что тоже привлекают девелоперов к градостроительству, но требования к созданию социальной инфраструктуры сокращают прибыльность этого бизнеса.

«Приведу другой пример, в Норвегии власть регулирует застройку, причем не просто плотность, транспорт, зелень, рекреация и быт, а еще и квартирографию. Был случай, пришел человек к ним и говорит, мол, хочу несколько десятков тысяч квадратных метров «однушек» построить. У него спрашивают, зачем? Он говорит: студенты будут жить, я договорился с университетом. Ему отказали. Потребовали принести подпись каждого владельца квартиры о том, что он обязуется учиться в этом университете. Потому что создание подобного жилья — это потенциальное гетто. И у нас это происходит на гигантских территориях. Там уже социальные негативные процессы пошли, вы знаете, мы должны подумать, как эти процессы обуздать, а лучше исключить», — рассказал Григорьев.

Он добавил, что «геттоизация» серьезно ухудшает инвестиционную привлекательность города. «Я считаю, что инвестиционная привлекательность Петербурга должна быть шире, чем просто строительство дешевого жилья», — подчеркнул чиновник Смольного.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема появления «гетто» в виде многоэтажек без наличия развитой дорожной и социальной инфраструктуры актуальна не только для «спальных» районов Петербурга, но и для прилегающих к городу районов Ленинградской области. Как ожидается, в 2030 году население зоны интенсивной урбанизации вокруг Санкт-Петербурга, включающей в себя 58 населенных пунктов Ленинградской области, возрастет вдвое, достигнув 1,5 млн человек. При этом уже сегодня 44% населения Ленобласти проживает в этой зоне.

В апреле 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о необходимости координации градостроительной политики с Ленобластью в рамках Петербургской агломерации. «Всерьез обсуждать будущее города вне Санкт-Петербургской агломерации «сегодня не имеет смысла», — заявил губернатор и возмутился тем, что вокруг Петербурга появился «каменный лес» из новостроек на бывших сельскохозяйственных землях.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным объединить Санкт-Петербург и Ленинградскую область в один субъект Федерации. По мнению депутата, это поможет, в частности, решить проблему строительства новых районов, которые многими воспринимаются как «гетто», на границе города и области.

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