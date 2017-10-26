Власти Москвы прикрывают проблемы «Зарядья» мнением «экспертов»

Москва, , 17:41 — REGNUM Эксперты — члены Международного совета по культурному наследию (ИКОМОС) высоко оценили парк «Зарядье», сообщили 26 октября в пресс-службе мэра Москвы.

В медиацентре парка «Зарядье» прошла встреча руководителей органов охраны памятников истории и культуры и экспертов из Германии, Израиля, Италии, Латвии и Нидерландов.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в этой встрече. Он поблагодарил экспертов за помощь и консультацию, которую они оказали в ходе строительных работ.

Мнение всех экспертов, транслируемое пресс-службой правительства Москвы имеет возвышенный тон. Возможно, представители мэрии сумели провести экспертов окольными путями, чтобы те не заметили работы по замене плитки в новом парке за 14 млрд рублей, а, возможно, рабочие в очередной раз спешно положили тротуарные кирпичи, которых на этот раз хватит на три месяца, а не на полтора.

Напомним, 23 октября корреспондент ИА REGNUM сообщил о том, что рабочие приступили к замене плитки в парке «Зарядье».

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На встрече экспертов президент Национального комитета Италии Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест Пьетро Лауреано оценил новаторскую идею строительства парка в центре города. По его словам, парк принесет большой успех Москве и покажет, как в столице хорошо развита городская культура.

Мнение экспертов не касается проблем парка. Главный архитектор Иерусалима Джон Зелигман высоко оценил баланс «между современностью и археологическими ценностями».

По словам заместителя генерального директора ЮНЕСКО Франческо Бандарин, который ранее встретился с министром культуры России Владимиром Мединским, парк «Зарядье» является лучшим образцом бережного использования культурного пространства в центре мегаполисов.

Напомним также, после открытия парка «Зарядье» СМИ сообщили о «чудовищных» действиях вандалов, которые якобы уничтожили 10 тыс. растений и испортили большую площадь газона. Так москвичи оказали существенную помощь, оправдывая качество работ по возведению парка, но действия столичных властей можно понять: парк нужно было достроить ко дню города.

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