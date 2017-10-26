СК подтвердил задержание директора РАМТа Апфельбаум по делу Серебренникова

Москва, , 16:24 — REGNUM Директор Российского молодёжного академического театра (РАМТ) Софья Апфельбаум задержана по подозрению в мошенничестве в рамках уголовного дела против художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сегодня, 26 октября, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она сообщали, что по версии следствия, Апфельбаум состояла в сговоре с Серебренниковым и участвовала в хищении из бюджета не менее 68 млн рублей.

«Вина Апфельбаум в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, результатами оперативно-розыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами», — сказала Петренко.

В ближайшее время Апфельбаум будут предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие намерено просить суд отправить директора РАМТа под арест.

Что касается Апфельбаум, то в РАМТе пока не располагают информацией о её задержании. Известно, что перед тем, как стать директором РАМТа, Апфельбаум возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года следствие вскрыло факты хищения бюджетных средств в особо крупном размере организованной преступной группой, которую возглавлял художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

Серебренников и руководители созданной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, которые были выделены студии на культурный проект «Платформа». Следователи утверждают, что обвиняемые украли деньги на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». В то же время защита указывает, что спектакль был поставлен пять лет назад.

Худрук «Гоголь-центра» был отправлен под домашний арест. Генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин также был отправлен под домашний арест. А вот бывшая главный бухгалтер этой компании Нина Масляева была помещенеа под стражу. Находясь в СИЗО она заключила сделку со следствием и дала признательные показание. Остальные фигуранты свою вину отрицают.