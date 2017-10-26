Учитель из Китая создал точную копию авианосца «Ляонин» в масштабе 1:10

Пекин, , 16:23 — REGNUM Преподаватель из Хэбэйского института связи Ха Цзин стал героем сразу нескольких репортажей, после того как стало известно, что пожилой мужчина собственноручно создал точную копию первого китайского авианосца «Ляонин».

Реплика в масштабе 1:10 расположена во дворе института, где работает мужчина. По словам моделиста, в строительстве корабля ему помогали студенты и другие преподаватели. Деньги на закупку стали и других материалов частично выделило образовательное учреждение, пишет «Наньцзао жибао».

Модель не является функциональной — корабль не оснащен двигателями, все внутреннее пространство корабля занимает единственное помещение, которое, по задумке автора, должно быть использовано для патриотического воспитания молодежи.

«При создании модели корабля я внимательно изучал доступные в открытом доступе снимки реального прототипа. К сожалению, мне пока не довелось увидеть «Ляонин» своими глазами», — сообщил Ха Цзин журналистам.

По словам преподавателя, он не намерен останавливаться на достигнутом. В ближайшее время на палубе модели появятся несколько истребителей J-15 — именно над ними моделист трудится в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в провинции Шаньдун появился неучтенный танк Type 99. Житель г. Дэчжоу собственными руками построили точную копию основного танка Народно-освободительной Армии Китая.

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