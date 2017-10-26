МВД настаивает на всеобщей дактилоскопии

Москва, , 16:22 — REGNUM МВД выступает за всеобщую дактилоскопию, мировой опыт показывает эффективность такой процедуры, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Я полагаю, что мировая практика доказала, что обязательное дактилоскопирование всех граждан является эффективным средством и борьбы с преступностью, и действий государственных органов при ЧС, в том числе по опознанию погибших, выяснению личности неопознанных трупов и так далее», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.

Всеобщее дактилоскопирование — «это вопрос трудоемкий, требующий финансовых затрат», указал он, отметив, что необходима и готовность общества к принятию всеобщего дактилоскопирования.

«Мы полагаем, что по этому пути мы идем, на это потребуется определенное время», — добавил представитель МВД.

Законопроект о дактилоскопической регистрации Госдума обсуждает в первом чтении.

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