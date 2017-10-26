Самара включилась в программу «Сохранение амурского тигра»

Самара, , 16:26 — REGNUM В самарском зоопарке открылся новый вольер для амурских тигров, что позволило региону стать участником федеральной целевой программе по сохранению редких хищников. Как сообщает ИА REGNUM, врио министра культуры Сергей Филиппов завил на открытии, что программа позволяет переводить детенышей амурских тигров в другие зоопарки, а при благоприятных условиях выпускать их потом в живую природу.

В новом вольере впервые встретились 10-летний тигр Кактус и трехлетняя тигрица Касандра, которую зоопарк приобрел в прошлом году. Но совместное содержание животных было невозможно из-за того, что вольер был слишком мал.

«Это самый долгожданный вольер за всю историю нашего учреждения, спасибо за это меценатам, которые внесли свой финансовый вклад и помогли зверям решить «квартирный вопрос», — отметил директор зоопарка Олег Шепталов. — С появлением этого вольера сбывается наша мечта о создании пары амурских тигров. Теперь у тигров новая просторная «квартира» общей площадью 240 кв. метров против прежних 25 кв. метров — с домиками для питомцев, где они смогут отдыхать, бассейнами для купания в жаркое время года. Вольер разделен на две части, так как тигры будут встречаться только в брачный период, как это происходит в дикой природе.

Сотрудники зоопарка надеются, что пара сложится и принесет потомство. В дикой природе осталось около 500 особей этого редкого хищника, в зоопарках — примерно столько же. Для получения генетически здорового потомства Кактус и Кассандра вполне друг другу подходят, у каждого из них один из родителей проживал в условиях дикой природы.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский тигр — самый крупный представитель семейства кошачьих, занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. Правовое регулирование его охраны обеспечивается Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», а также международными договорами — Конвенцией о биологическом разнообразии и Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), стороной которых является Российская Федерация. Кроме того, меры по сохранению тигра закреплены постановлением правительства РФ.