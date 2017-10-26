Нижегородских школьников заставляют регистрироваться на сайте госуслуг

Нижний Новгород, , 16:07 — REGNUM В Нижегородской области школьников заставляют в обязательном порядке регистрироваться на сайте госуслуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали родители учащихся одной из нижегородских гимназий.

По их словам, старшеклассникам заявили, что на уроке информатики они в обязательном порядке должны будут зарегистрироваться на сайте с указанием своих паспортных данных. В гимназии это объяснили тем, что так школьникам и их родителям будет легче вести электронный дневник и узнавать результаты ЕГЭ и ОГЭ.

Тем, кто не согласен с этим, придётся общаться с директором гимназии. Именно на его имя необходимо будет написать соответствующее заявление. родители опасаются, что руководство учебных заведений будет настаивать на регистрации детей на портале госуслуг вне зависимости от их желания.

В региональном правительстве смотрят на эту ситуацию иначе. Там ИА REGNUM, сообщили что в нижегородской области просто началась реализация социально-образовательной акции «Учим ГосУслуги» среди средних общеобразовательных учреждений. Целью акции является привлечение участниками максимального количества пользователей на порталы государственных и муниципальных услуг.

Первыми к акции присоединятся лицеи №40 и № 165 Нижнего Новгорода. С 7 ноября 2017 года такие уроки будут проходить по всей Нижегородской области, а старшеклассники смогут зарегистрироваться для участия в акции и набирать голоса. Отданный голос означает, что учеником проведена консультация по вопросам работы и регистрации на порталах госуслуг. При этом отдать свой голос за участника акции смогут только зарегистрированные пользователи портала госуслуг c подтверждённой учётной записью.

Победителям и активным участникам акции обещают призы.