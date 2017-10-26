Визитную карточку Симферополя опять перепрофилируют

Симферополь, , 16:06 — REGNUM Самый знаменитый симферопольский Дом кино, который долгие годы работает не профилю, поскольку это нерентабельно, в скором времени перепрофилируют под школу танцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По замыслу главы администрации крымской столицы Игоря Лукашёва, здание прекрасно подойдёт для занятий представителей, как спортивных, так и бальных танцев.

«В Симферополе на сегодняшний день достаточно кинотеатров и оставлять один кинозал в Доме кино нерентабельно, при этом у нас крайне не хватает помещений для танцоров, и спортивных, и современных, и бальных», — сообщил 26 октября журналистам Лукашёв.

Он также отметил, что там больше не будет никакой торговли и ярмарок. Реконструкция здания будет проходить за бюджетные средства, поскольку оно останется в собственности города.

Напомним, симферопольский «Дом кино» является памятников архитектуры. При этом здание много лет используется не по назначению.

Главный кинотеатр крымской столицы начали строить в 30-е годы прошлого века. Во время Великой Отечественной войны его разрушил взрыв бомбы, но в послевоенные годы здание быстро восстановили. В «лихие 90-е» на смену кинофильмам в «Дом кино» пришли дискотеки и кабаки, которые со временем вытеснил магазин по продаже семян. В «украинские» годы тут постоянно проходили вещевые и продуктовые ярмарки.

В декабре 2013 года власти Симферополя передали «Дом кино» в аренду ООО «Симферополькино» с условием целевого использования здания — как кинотеатр, кинокафе и детский развлекательный центр, но вместо этого арендатор занялся торговлей, в том числе и спиртными напитками. К тому же возникла задолженность по арендной плате. В связи с этим по решению суда договор аренды был расторгнут в октябре 2015 года.

В 2016 году прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение и направила его в суд по уголовному делу в отношении представителя арендатора симферопольского Дома кино. По версии следствия, представитель ООО «Симферополькино» предложил работнику ФССП 100 тысяч рублей за неисполнение судебного решения об освобождении помещения.

По административному делу, возбуждённому прокурором республики, ООО «Симферополькино» оштрафовано на 1 миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения. А фигуранту уголовного дела грозит штраф в три миллиона рублей и тюремный срок до восьми лет.