Противникам «Матильды» предложили вступиться за Александру Федоровну

Москва, , 16:05 — REGNUM Лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову фильм «Матильда» не понравился, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Фильм не понравился. Костюмированная (надо отдать должное — шикарно костюмированная) мелодрама. Мелодрамы я не люблю», — написал депутат Госдумы в соцсети.

Депутат также отметил отличную актерскую игру Ингеборги Дапкунайте и Михалины Ольшанской.

«Никаких оскорблений чувств верующих в фильме я не увидел. У идейных противников фильма, на мой взгляд, гораздо больше оснований вступиться за Александру Федоровну», — считает Миронов.

Накануне в кинотеатре «Октябрь» прошел предпоказ скандального фильма «Матильда». Сегодня, 26 октября, состоится показ фильма в Госдуме в рамках киноклуба.

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