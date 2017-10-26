В Прикамье узаконили гимн

Пермь, , 15:50 — REGNUM Пермский край на законных основаниях обзаведётся гимном. Инициативу проявил первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Сегодня, 26 октября, депутатский корпус Заксобрания в первом чтении добрил законопроект. Финансовых затрат закон не повлечёт, но, как указано в пояснительной записке к документу, утверждение официального гимна позволит самоидентифицировать Прикамье не только внутри РФ, но и за её пределами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Есть хорошая музыка, замечательные слова песни «Мой Пермский край», ее знают и любят жители Пермского края. Почему бы именно этой песне не стать гимном нашего региона», — считает председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Предполагается, что изменения в Устав будут приняты во втором и третьем чтении в рамках одного пленарного заседания в ноябре 2017 года.

Стоит отметить, что песня «Мой Пермский край» уже давно считается неофициальным гимном региона. Песня появилась в конце ноября — начале декабря 2003 года и впервые была представлена во время проведения одноимённого молодёжного марафона под названием «Мой Пермский край». Добавим, что в этом же году произошло объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа было принято по итогам референдумов. На тот момент это был первый в России эксперимент по объединению двух субъектов Федерации. Как финальная идея объединения на торжественных мероприятиях звучала песня «Мой Пермский край», которая сопровождалась положительной реакцией зрителей и не вызвала ни одного отрицательного отзыва.