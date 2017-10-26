Белоруссия: реформа образования или его убийство?

Минск, , 15:47 — REGNUM В белорусском образовании готовятся очередные «глобальные» реформы, свое мнение об этом высказали известные педагоги республики 26 октября в беседе с журналистами агентства interfax.by.

Евгений Ливянт, один из самых известных педагогов Беларуси, репетитор по физике и математике, высказался о грядущих переменах так: «Те, у кого нет денег, лишатся возможности получить хорошее образование».

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Педагог Смолевичской районной гимназии Анна Северинец поделилась своим мнением относительно возможной отмены экзаменов в школах: «чтобы у детей не было стресса — надо не экзамены отменять, а с родителями работать, которые из-за своих излишних амбиций накручивают детей», — заявила она. Писательница, автор обращения к президенту Белоруссии Александру Лукашенко относительно реформ образования и отношения к учителям Евгения Пастернак, тоже не испытывает никаких иллюзий по поводу реформы: «это последний гвоздь в крышку гроба нормального образования», — прокомментировала она.

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Напомним, ранее ИА сообщало, что в Белоруссии планируют провести реформу образования, об этом заявил министр образования республики Игорь Карпенко. В высшем образовании планируется сохранить систему бакалавриата и магистратуры. Студенты на первой ступени, бакалавриате, должны получить базовую подготовку по специальности, а на второй ступени, магистратуре, углубленную.

Необходимо отметить, что сейчас в Белоруссии еще остается в целом традиционная система среднего специального образования, в рамках которой существуют профессиональные лицеи, профессионально-технические колледжи и профессионально-технические училища.

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