В Ярославской области частная похоронная служба роет яму муниципальной

Углич, Ярославская область, , 15:29 — REGNUM В Угличе Ярославской области частная похоронная компания попыталась украсть имя и клиентов муниципальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

МУП «Риком» Угличского муниципального района действует на рынке ритуальных услуг более 23 лет, но в 2013 году появляется частная фирма — ООО «Дом памяти РиКом» и начинает конкурентную войну. Ее название очень похоже на название муниципального предприятия, что уже является нарушением закона о защите конкуренции. Муниципалы обратились с жалобой на конкурента в антимонопольную службу.

«Это может привести к получению убытков для муниципального предприятия, так как название «Риком» известно неопределенному кругу потребителей и ассоциируется с конкретным лицом. Используя наименование конкурента, компания получает репутационные преимущества и снижает затраты на продвижение собственных товаров», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

Кроме того, региональным УФАС рассматривается вопрос о возбуждении дела о нарушении законодательства о рекламе. В октябре 2017 года ООО «Дом памяти РиКом» распространило среди жителей района буклеты, в которых указала, что является специализированной службой по вопросам похоронного дела в городе Углич и сообщила о смене адреса.

Между тем решением думы Угличского муниципального округа специализированной службой, предоставляющей гарантированный перечень услуг населению безвозмездно, является только МУП «Риком».

В случае признания ООО «Дом памяти РиКом» нарушившим антимонопольное и рекламное законодательство обществу могут грозить административные штрафы.