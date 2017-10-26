Ремонт моста вынудил омских чиновников стать ближе к народу

Омск, , 15:26 — REGNUM Омичи столкнулись с определёнными трудностями в связи с закрытием Юбилейного моста. Горожане в соцсетях периодически сообщают о пробках и о трудностях с парковкой.

«Да здравствуют километровые пробки!» — пишет жительница города на странице паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Однако, как оказалось, от пробок страдают не только простые горожане, но и чиновники. В городском департаменте транспорта и вовсе уверяют, что чиновники отказываются от личных автомобилей и пересаживаются на общественный транспорт.

Начальник отдела организации и безопасности движения департамента транспорта Александр Данилко сообщил, что на автобусы пересели многие сотрудники мэрии.

«Общаемся в администрации города: очень многие сегодня отказались от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, чтобы приехать на работу. Они-то и говорят, что приезжают на работу быстрее, чем на легковом автомобиле», —цитирует Данилко «Новый Омск».

На общественный транспорт власти советуют пересаживаться и обычным омичам, которым нужно добираться на работу в центр города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о намерении лишить чиновников служебных автомобилей высказывался теперь уже бывший губернатор Омской области Виктор Назаров. Правда в данном случае речь шла об областных чиновниках, а не о городских. В итоге в июле 2017 года было принято решение о сокращении 64 единиц автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Омской области. В облправительстве тогда сообщили, что решение о сокращении парка служебного автотранспорта было принято «в целях оптимизации расходов». Региональные власти подсчитали, что таким образом экономится «30−40 процентов пробега».

Впрочем, сколько конкретно чиновников остались без личных служебных автомобилей, неизвестно.

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Напомним, Юбилейный мост через реку Омь в Омске закрыли на капитальный ремонт 7 октября 2017 года. Известно, что он будет закрыт до 30 мая 2018 года. Выполнять предусмотренные муниципальным контрактом работы стоимостью свыше 328 миллионов рублей будет ООО «Мостремстрой». Осуществлять строительный контроль за ходом работ будет ОАО «Омский СоюзДорНИИ». Стоимость этих работ составляет 4,2 млн рублей.