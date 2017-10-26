В Эрмитаже завели часы, остановленные с началом революции

Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Часы, остановленные 100 лет назад в момент ареста Временного правительства в 1917 году, завели в Эрмитаже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в четверг, 26 октября.

«Часы завели, — отметили в пресс-службе. — Они начали работать с сегодняшнего дня».

Напомним, 25 октября генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский перед открытием выставки к 100-летию революции сообщил, что в Эрмитаже в ночь на 26 октября заведут часы, которые остановили 100 лет назад, когда арестовали временное правительство в знак осуществления революции в России.

По его словам, на протяжении 100 лет часы показывали одно и то же время.