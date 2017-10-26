Зимний дворец подсветили красным к юбилею революции

Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Стенам Зимнего дворца в Санкт-Петербурге на один вечер вернули красный оттенок. Именно так выглядело здание в октябре 1917 года, сообщает «Фонтанка».

С помощью прожекторов здание, в котором сегодня размещена основная экспозиция Эрмитажа, вечером 25 октября подсветили красным. В музее торжественно открыли историческую выставку, посвященную 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Кроме того, на площади перед дворцом звучали произведения Римского-Корсакова, Прокофьева, Моцарта и Бетховена, а также стихи Александра Блока, Зинаиды Гиппиус и Анны Ахматовой.

В трансляцию были включены фрагменты музыкального сопровождения балета «Щелкунчик» и оперы «Борис Годунов». Эти постановки шли в театрах Петрограда сто лет назад, 25 октября 1917 года.

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