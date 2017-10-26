В России будет создан эффективный алгоритм поиска пропавших детей

Москва, , 14:57 — REGNUM Следственный комитет приступил к формированию рабочей группы, которая будет работать над созданием единого алгоритма межведомственного взаимодействия при поиске пропавших детей. Об этом сообщили 26 октября в пресс-службе СК России.

В совещании в СК России под председательством руководителя ведомства Александра Бастрыкина приняли участие представители различных ведомств: руководители центральногоаппарата Следственного комитета, уполномоченный по правам ребенкаАнна Кузнецова, председатель добровольческого поискового отряда, руководители МЧС, МВД и другие представители ведомств, участвующие в поиске пропавших детей.

В настоящее время поиски детей имеет ряд недостатков. В лучшем случае СК возбуждает уголовное дело и к поискам ребенка подключаются МВД, МЧС, Минобороны, волонтеры и ребенок отыскивается. Отмечается, что поиски не всегда происходят именно так. Основная причина неэффективного взаимодействия — отсутствие единого алгоритма, который бы распределял функциональные обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин напомнил, что ранее президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача создания Национального центра поиска пропавших детей, которая по тем или иным причинам не была решена. Председатель СК сказал, что решение о возбуждении уголовного дела при пропаже ребенка должно приниматься не только на основе заявления граждан, но и на основе сообщений в социальных сетях, в СМИ и мессенджерах.

Бастрыкин отметил, что на уровне региональных следственных управлений сотрудники не всегда своевременно выявляют информацию о пропаже в перечисленных выше источниках. Поэтому он поручил центральному аппарату проанализировать ситуацию на местах о своевременности начала розысков.

Уполномоченный по правам ребенкаАнна Кузнецова отметила роль волонтерских организаций в поиске пропавших детей. Она поддержала высказывание Бастрыкина о неэффективном распределении обязанностей между участниками поискового процесса и подтвердила необходимость разработки эффективного алгоритма межведомственного взаимодействия.

В свою очередь, Александр Бастрыкин поблагодарил волонтерские организации:

«У нас установился положительный контакт с волонтерами, которые зачастую работают не за страх, а за совесть, подчас выполняя задачи правоохранительных органов. Мы высоко ценим ваши добрые дела. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди — это уже большая сила».

Барыкин также отметил, что поисковые операции встречают большие трудности в лесных массивах и в труднодоступных местах из-за отсутствия необходимых технических средств. Для решения этой проблемы уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову предложили привлечь бизнес-сообщество к поиску пропавших детей.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев подтвердил, что в природных условиях поисковые операции испытывают серьезные сложности. Он поделился с участниками слушания методиками, которые используют волонтеры при поисках пропавших людей.

Бастрыкин, в свою очередь, предложил организовать двухсторонний обмен опытом и обучение волонтеров на базе учебных организаций СК России.

Подводя итог встречи, Александр Бастрыкин поручил руководству своего ведомства сформировать рабочую группу из представителей всех ведомств и организаций, участвующие в розыске детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Похороны за похоронами, страх»: пропажа детей изменила жизнь села Якутии