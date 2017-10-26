МФЦ будут предоставлять «пакетные» услуги

Москва, , 14:28 — REGNUM Законопроект о «пакетных» услугах МФЦ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

У граждан РФ появится возможность обращения в МФЦ с комплексным запросом о предоставлении двух или более услуг — по единому заявлению. При этом МФЦ в таком случае наделяются правом от имени заявителя формировать комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставлении каждой из услуг по комплексному запросу, в том числе подписывать от имени заявителя заявления о предоставлении соответствующих услуг.

Перечень таких «пакетных» услуг определит правительство РФ, а перечни государственных услуг субъектов РФ и муниципальных услуг, которые не предоставляются в рамках комплексного запроса, будут утверждаться соответственно нормативным правовым актом субъекта РФ и муниципальным правовым актом.

«Например, при рождении ребенка необходимо будет предоставить один пакет документов, а МФЦ уже самостоятельно направит соответствующие документы в органы власти, чтобы предоставить все услуги одним пакетом», — отметил глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Одновременно на работников МФЦ распространяется при неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей ответственность — уголовная и административная.