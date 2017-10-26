На Украине могут возбудить дело против хозяина татуированного кота

Чернигов, Украина, , 14:25 — REGNUM В украинском городе Чернигов сотрудники правоохранительных органов могут возбудить уголовное дело против местного жителя, который сделал татуировку на груди домашнего кота. Данное сообщение размещено на странице «Современный Чернигов» в соцсети Facebook.

«По словам помощницы начальника полиции по связям со СМИ Натальи Човпило, решается вопрос об открытии производства по статье 299 УК «Жестокое обращение с животными», — говорится в сообщении.

Какое наказание данная статья подразумевает для нарушителя не сообщается.

Отмечается, что татуировка на теле кота по кличке Яша была сделана на днях в одном из черниговских салонов. Пользователи социальных сетей были возмущены фотографией животного, которое было выложено в интернете.