Кадровый голод или оптимизация? В тульском Богородицке закрыли роддом

Тула, , 14:25 — REGNUM Родильный дом в городе Богородицке Тульской области с населением более 31 тыс. человек закрыт — временно, по утверждению чиновников. Причиной приостановки работы учреждения стало увольнение врача-неонатолога. Нового специалиста на это место оперативно найти не смогли.

О ситуации вокруг родильного дома в Богородицке журналистам сегодня, 26 октября, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Андрей Третьяков. Он признал, что роддом были вынуждены закрыть после увольнения детского врача-неонатолога. Возобновить работу учреждения обещают после переукомплектации штата.

«Рисковать здоровьем мамы и ребенка нельзя. Плюс, в этом роддоме очень мало проходило родов, 150−200 в год. Роды раз в несколько дней это непорядок», — цитируют Третьякова «Тульские новости».

Между тем, как сообщают в социальных сетях сами жители Богородицка, по некоторым данным, роддом может и не открыться. Отделение закрыто с 12 октября, и причиной действительно стало увольнение неонатолога.

Однако о том, что чиновники от здравоохранения не видят смысла содержать учреждение ради «одних родов в неделю», слухи ходят уже не первый месяц, несмотря на то, что здание не так давно — в 2013 году — капитально отремонтировали.

«Родильное отделение временно приостановлено с 12 октября, т.к. нет врача неонатолога. Патология и гинекология работают до выборов (до марта месяца). Если к этому времени не найдется врач-неонатолог, то прикроют полностью все», — написала одна из жительниц города.

«Сама в ближайшие дни стану мамой дважды, отправляют в Тулу, чего мне совершенно не хочется, но выбора не предоставляется… Первого рожала тут и осталась очень довольна. Будем надеяться, что нас таких, неравнодушных немало и к нашему мнению прислушаются», — ответила другая участница обсуждения.

«Такая ситуация: женщина на 9 месяце беременности, она дома, у нее начинаются преждевременные схватки, вызывает скорую помощь, она приезжает, у женщины быстро протекают роды. Вопрос??? — скорая отвезет ее в Новомосковск или Тулу??? Или сошлются на то, что у них недостаточно бензина (как это часто бывает)??? Придется вызывать такси и рожать по пути или же скорая повезет и роды произойдут там??? Интересно».

Кстати, этим летом власти Тульской области анонсировали строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов в селах региона. При этом из действующих в регионе ФАПов 32 учреждения (12%) не были укомплектованы медработниками, 21 учреждение не работало. Еще 15 ФАПов не работали из-за неудовлетворительного состояния самих зданий.