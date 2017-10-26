Власти Канады выплатили $31 млн ложно обвиненным в терроризме гражданам

Оттава, , 14:31 — REGNUM Власти Канада выплатили $31,3 млн в качестве компенсации трем гражданам, ложно обвиненным в терроризме, сообщает канадский телеканал CTV.

Абдулла Алмалки, Муайед Нуреддин и Ахмад Эль Маати находились в Сирии и Ираке с 2001 по 2003 год. Мужчины были арестованы после того, как канадские спецслужбы внесли их имена в список международных террористов.

Как отмечает CTV, Алмалки был задержан в Сирии в 2002 году и 22 месяца провел в тюрьме, где подвергался различным пыткам, в результате которых он признался в связях с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Второй мужчина, Эль Маати, был арестован в 2001 году после того, как поехал в Сирию на свою свадьбу, на которую в итоге не попал. Спецслужбы нашли в его автомобиле карту и обвинили его в планировании атак на ядерные объекты в Канаде.

Директора исламской школы в Торонто, Муайеда Нуреддина, задержали после того, как в 2003 году он пересек границу с Ираком, где навещал своих родственников. В общей сложности его удерживали 34 дня.

В результате дополнительного расследования в 2008 году было установлено, что спецслужбы и национальная полиция допустили ряд ошибок, приведшие к незаконным арестам. В марте 2017 года официальные лица Канады принесли мужчинам свои извинения.