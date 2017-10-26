Военным пенсионерам отказали в индексации пенсии

Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о военных пенсиях, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Речь идет о соцобеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии.

Так, правительство РФ предлагает приостановить до 1 января 2019 года нормы о ежегодном увеличения денежного довольствия при исчислении пенсии на 2%. При этом прописывается, что с учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период указанное ежегодное увеличение может быть установлено на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.

Одновременно сохраняется размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 января 2018 года на уровне 2017 г. — 72,23% от указанного денежного довольствия.

«Законопроект позволит обеспечить сбалансированность федерального бюджета в 2018—2020 годах с учетом фактически поступающих доходов, необходимости осуществления приоритетных расходов и минимизации дефицита бюджета в соответствии с основными принципами бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом РФ», — отмечает правительство в сопроводительных документах.

«Правительство собирается в очередной раз решить проблему бюджета за счет пенсионеров», — констатировал депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг. Он также указал на то, что законопроект — «откровенный саботаж правительством исполнения майских указов президента».