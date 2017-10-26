Ярославский омбудсмен предложил мэру города проще объяснять людям Генплан

Ярославль, , 14:08 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин направил письмо мэру Ярославля с предложением учесть интересы жителей при планировании строительства высотных многоквартирных жилых домов в поселке Норское и при строительстве дорог в частном секторе Красноперекопского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

В преддверии намеченных на 26 октября общегородских публичных слушаний по вопросам изменений в Генплан сотрудники аппарата омбудсмена посетили общественные обсуждения, проведенные в администрациях районов. По итогам этой работы Бабуркин направил в адрес мэра свои рекомендации. Именно эти два вопроса больше всего интересовали людей.

«Мои сотрудники отметили важные моменты на публичных слушаниях — люди не всегда глубоко разбираются в вопросах архитектуры. И они не имеют полной информации в этих вопросах. Мне кажется, что мэрия могла бы на своем сайте более полно выкладывать информацию, которая будет обсуждаться на публичных слушаниях», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Омбудсмен планирует сам пойти на публичные слушания и посмотреть, будут ли учтены его рекомендации.