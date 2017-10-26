Вспышка менингита в США: Суд оправдал фармацевта причастной компании

Бостон, США, , 14:07 — REGNUM Сотрудник фармацевтического предприятия, чья зараженная продукция стала причиной вспышки менингита, унесшего жизни 76 человек, Гленн Чин был признан 25 октября невиновным в убийстве, однако обвинения за экономические преступления с него сняты не были, сообщает Time.

По словам судей, государственное обвинение не смогло доказать, что Чин несет ответственность за гибель более 70 человек, которым была сделана инъекция зараженного лекарства, произведенного ныне закрытым предприятием New England Compounding Center в городе Фремингхем.

В обязанности Чина, как дежурного фармацевта входила проверка чистых комнат на соответствие гигиеническим нормам. По словам адвоката Чина СтивенаВеймаута, вердикт суда является победой. Он добавил, что прокуроры безосновательно обвинили Чина в убийстве второй степени в рамках федерального закона о мошенничестве.

«Это никогда, никогда, никогда — что бы ни говорили вам эти прокуроры — не было делом об убийстве», — подчеркнул он.

Напомним, вспышка менингита в США произошла в сентябре 2012 года. Тогда это заболевание было обнаружено у более 800 человек, 76 человек из них скончались. Как установило следствие всем пострадавшим были сделаны инъекции продукции компании New England Compounding Center, нарушившей производственные нормы, в результате чего произошло заражение лекарственной продукции компании.