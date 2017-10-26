В Петербурге не будут строить мусороперерабатывающий завод вблизи жилья

Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Строительство мусороперерабатывающего завода на Волохонском шоссе на юго-западе Петербурга отменили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 26 октября депутат Законодательного собрания от «Единой России», заместитель председателя парламентской комиссии по экологии и природопользованию Роман Коваль.

По словам Коваля, накануне вечером в Смольном состоялось совещание, где обсудили перспективы строительства такого завода в Красносельском районе. После него глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк заявила, что завода на Волохонке не будет.

«По итогам Ирина Бабюк сообщила, что на заседание нашей комиссии по экологии для дачи пояснений депутатам и общественности по вопросу строительства завода она не приедет, так как принято решение в Смольном об отмене постановления правительства о строительстве этого завода. В связи с чем в настоящее время отсутствует уже предмет для диалога и спора», — сказал Роман Коваль.

Завод собиралась строить компания бизнесмена Александра Ебралидзе «Анабасис», которая получила территорию на Волохонском шоссе площадью 410 тыс. кв. метров. Компания собиралась вложить 4,5 млрд рублей в создание мусоросортировочного и перерабатывающего предприятия, но местные жители опасались, что отходы будут сжигать, и организовали протестную кампанию. Заметим, «Анабасис» получила участок в аренду на льготных условиях всего за 28 млн рублей.

Как замечает депутат Коваль, к нему также часто обращались жители Красносельского района с просьбой не допустить строительства завода у их домов.

«Стоит обратить внимание на то, что мы выступаем не против строительства завода вообще, мы боремся лишь за то, чтобы данный завод не стоял в непосредственной близости от домов жителей района», — пояснил депутат.

«Принимать решения по строительству таких объектов необходимо совместно с жителями района, проводить публичные слушания по данным вопросам я считаю обязательной процедурой», — добавил парламентарий.

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